La Paramount ha pubblicato un nuovo spot televisivo di IF – Gli amici immaginari, il film diretto da John Krasinski con protagonista Ryan Reynolds.

Nello spot, come potete vedere qui in alto, Reynolds presenta al pubblico il suo amico immaginario, John Krasinski, ammettendo: “Vorrei tanto che poteste vederlo“. Krasinski, dal canto suo, sottolinea di essere assolutamente reale.

Lo spot mostra alcuni dei grandi nomi che saranno nella pellicola, visto che Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming e Fiona Shaw saranno affiancati da amici immaginari con le voci di Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Steve Carell, Emily Blunt, Matt Damon, Awkwafina, Maya Rudolph, Richard Jenkins, Christopher Meloni, Sebastian Maniscalco, John Stewart e Sam Rockwell.

Scritto e diretto da John Krasinski, IF – Gli amici immaginari è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

Il film uscirà nelle sale il prossimo 17 maggio 2024.

