I 20Th Century Studios hanno diffuso online il trailer finale de Il regno del pianeta delle scimmie la pellicola diretta da Wes Ball in arrivo l’8 maggio al cinema.

Potete ammirarlo qua sopra.

Il lungometraggio è ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono divenute la specie dominante sul pianeta Terra dove vivono in armonia mentre gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Quando un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Il regno del pianeta delle scimmie arriverà al cinema in Italia l’8. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

