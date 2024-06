È finalmente arrivato nei negozi Lego fisici e online il nuovo set ispirato al Signore degli Anelli che riproduce Barad-dûr, la Torre Oscura dove risiede Sauron in quel di Mordor e per celebrare la cosa la Warner ha pubblicato un video ufficiale sul suo canale YouTube.

Si tratta di un corto in animazione stop-motion che ripropone proprio la battaglia di Barad-dûr vista ne Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re di Peter Jackson fatto impiegando, fra gli altri, proprio il gigantesco set da ben 5471 pezzi.

Lo potete ammirare nella parte superiore di questa pagina.

Se volete saperne di più circa il set Il Signore degli Anelli: Barad-dûr della linea Lego Icons non dovete fare altro che cliccare qui.

Vi ricordiamo Warner Bros, Peter Jackson, che ha diretto la trilogia originale, Fran Walsh e Philippa Boyens produrranno due nuovi film del franchise e il team della storica trilogia campione d’incassi e Oscar sarà coinvolto in ogni fase dello sviluppo dei progetti.

Il primo lungometraggio inedito si intitolerà Lord of the Rings: The Hunt for Gollum e sarà diretto da Andy Serkis, coinvolto anche come protagonista riprendendo il ruolo avuto nella trilogia originale (ECCO I DETTAGLI).

