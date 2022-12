Direttamente dal CCXP in Brasile arriva finalmente il primo trailer di Indiana Jones 5, il film diretto da James Mangold in arrivo la prossima estate.

La Disney ha inoltre approfittato per annunciare che il quinto capitolo della celeberrima saga si intitolerà Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Ecco anche la locandina:

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.