La Sony ha diffuso oggi il trailer finale di Insidious: La porta rossa, il nuovo film Sony Pictures della celebre saga horror con Patrick Wilson, che debutta anche alla regia, e torna nel ruolo di Josh Lambert insieme a Ty Simpkins, Rose Byrne e Andrew Astor.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano in versione ridotta, a seguire in lingua originale:

Ecco anche la locandina:

Insidious: La porta rossa sarà solo al cinema dal 5 luglio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Nel cast anche Sinclair Daniel e Hiam Abbass. Prodotto da Jason Blum, Oren Peli, James Wan e Leigh Whannell. La sceneggiatura è scritta da Scott Teems da una storia di Leigh Whannell, basata sui personaggi creati da Leigh Whannell.

