NEON ha diffuso in rete il primo trailer di It Lives Inside, horror diretto da Bishal Dutta e co-scritto insieme a Ashish Mehta in arrivo nelle sale americane prossimamente.

Prodotto da Sean McKittrick e Edward H. Hamm Jr. (Scappa – Get Out), il nuovo film segue le vicende di un’adolescente di nome Sam che rifiuta la sua cultura indiana e la sua famiglia nel disperato tentativo di integrarsi al liceo. Ma quando uno spirito demoniaco mitologico si impossessa della sua ex migliore amica, Sam deve fare i conti con la sua eredità per sconfiggere l’entità malvagia.

Potete vedere il trailer del film nella parte superiore della pagina.

Nel cast troviamo Megan Suri (The MisEducation of Bindu), Neeru Bajwa, Mohana Krishnan, Vik Sahay e Betty Gabriel.

FONTE: NEON

