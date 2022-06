J.K. Rowling è stata vittima di due troll russi che l’hanno convinta di essere in collegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I due artefici dello scherzo sono un duo chiamato Vovan e Lexus e sono famosi per aver fatto scherzi a personalità come Elton John, il principe Harry, Billie Eilish, Kamala Harris, Bernie Sanders e George W. Bush. Durante la conversazione i 12 minuti, disponibile integralmente online nonostante sia solo la scrittrice ad apparire in video, il finto Zelensky ha posto all’autrice domande sempre più imbarazzanti, arrivando a chiederle se Silente fosse veramente omosessuale e aggiungendo: “Spero non abbia dormito con una persona transgender“.

A un certo punto, poi, ha fatto notare alla Rowling che la cicatrice di Harry Potter ricorda una “Z”, cosa che ha indotto le forze militari russe ad apporre il simbolo sui carri-armati durante l’invasione dell’Ucraina. Ha così chiesto all’autrice di cambiare la cicatrice in un tridente ucraino e di dare al personaggio il caratteristico taglio di capelli ucraino, l’oseledec’.

“Darò un’occhiata” ha ribattuto la Rowling. “Forse sarebbe meglio fare qualcosa sui miei social perché credo che finirà sui giornali. Non sapevo lo stessero facendo, ma di certo è una cosa che posso commentare personalmente“.

Si è poi parlato di Animali Fantastici e del ruolo di Helmut affidato all’attore russo Aleksandr Kuznetsov in I segreti di Silente. Quando alla scrittrice è stato chiesto di prendere provvedimenti e rimuoverlo dalla saga, come fatto con Johnny Depp, lei ha risposto alzando gli occhi al cielo e spiegando:

Animali Fantastici è stata un’esperienza interessante. Parlerò certamente con delle persone e vedremo cosa possiamo fare.

L’impostore ha poi parlato dell’associazione a scopo benefico della scrittrice, LUMOS, che ha raccolto fondi per la salvaguardia dei bambini in Ucraina:

Voglio chiarire dove intendi mandare i soldi raccolti da Lumos. Vogliamo acquistare molte armi e missili con il tuo denaro per distruggere le truppe russe, spero tu sia d’accordo.

La scrittrice ha risposto:

Noi intendiamo salvaguardare i bambini, ma voglio che l’Ucrania abbia tutte le armi di cui ha bisogno.

La conversazione si è conclusa con il duo che ha acceso la webcam per mostrare alla scrittrice: “L’ordine della fenice ucraina”, ovvero tre persone con delle magliette che riportavano la scritta: “Solo Putin!”.

Un portavoce della scrittrice ha così commentato