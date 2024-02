Jenna Ortega, la star di Mercoledì, è la protagonista, insieme a Danny Ramirez (Top Gun: Maverick, The Falcon and the Winter Soldier), dello spot delle Doritos Dinamita che è stato proposto durante il Super Bowl.

Nel promo, Danny Ramirez prima e la stessa Jenna Ortega poi, impareranno che non è consigliabile mettersi fra due agguerritissime “abuelas” – nonnine – e l’ultimo pacco di Doritos Dinamita disponibile in un supermercato.

Lo potete vedere nella parte superiore di questa pagina!

Vi ricordiamo che, a settembre, ritroveremo Jenna Ortega nel cast di Beetlejuice Beetlejuice, il sequel della popolare pellicola di Tim Burton, regista anche del sequel.

Cosa ne pensate?

