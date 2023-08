Per il 30° anniversario di Jurassic Park, amato cult di Steven Spielberg arrivato nelle sale nel 1993, la Universal Pictures riporterà il film nelle sale statunitensi (e magari anche in quelle italiane), questa volta in edizione 4K.

Ecco anche il poster:

JURASSIC PARK – 4K ULTRA HD + BLU-RAY UNIVERSAL ESSENTIAL COLLECTION

Ricordiamo che in occasione del 30esimo anniversario di Jurassic Park è stata realizzata una edizione speciale della Essential Collection che è disponibile dal 22 giugno e che comprende:

Steelbook 4k Ultra HD + Blu-ray

Libretto di 44 pagine con curiosità dal dietro le quinte, storyboard, creatività originali, trivia e molto altro!

Replica di un fotogramma da una scena iconica del film

4 cartoline illustrate

Certificato di autenticità

Contenuti inediti con dietro le quinte

Fonte