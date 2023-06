In rete è approdata una featurette celebrativa incentrata sul 30° anniversario di Jurassic Park, amato cult di Steven Spielberg arrivato nelle sale nel 1993.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

La sinossi del film:

Il magnate statunitense John Hammond ha realizzato in gran segreto, sull’isola Nublar, al largo del Guatemala, il parco divertimenti più ambizioso e fantastico della sua vita. Grazie al dottor Wu, uno scienziato cino-americano esperto di clonazione e ricostruzione del DNA, ha riportato in vita, utilizzandone il sangue trovato in alcune zanzare vissute nel Giurassico, alcune specie di dinosauri, erbivori e carnivori. Per ottenere l’approvazione finale degli azionisti del grandioso progetto, specie in termini di sicurezza dei visitatori e pertinenza degli aspetti scientifici, Hammond invita per un week-end nell’isola il dottor Alan Grant, un esperto paleontologo, Ellie Sattler, paleobotanica, l’avvocato Donald Gennaro, in rappresentanza degli azionisti, un matematico, Ian Malcolm, i due suoi nipotini, Lex e Tim.