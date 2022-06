In occasione di un’ospitata da Jimmy Fallon, Jeff Goldblum è tornato a parlare della celebre scena con la camicia sbottonata nel primo film di Jurassic Park.

Fallon ha mostrato all’attore un giocattolo del suo personaggio in quella posizione e gli ha chiesto com’è nata la scena. Goldblum ha risposto che visti i 30 anni di distanza non ricorda i dettagli, ma che di certo non è stato lui a chiederlo a Steven Spielberg giusto per pavoneggiarsi un po’:

No, non credo sia andata così. Credo che il mio personaggio, anche se vedete questa cosa alla gamba – visto che alla gamba aveva avuto un po’ di problemi – aveva una ferita non ritratta qui. Ma nel film credo si veda nella parte bassa dell’inquadratura, [Ian] aveva una ferita [sull’addome].

Da lì la necessità di aprire la camicia per curarla.

