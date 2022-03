Nel novero degli attori giapponesi oggi in attività,è, con tutta probabilità, uno dei più conosciuti a livello internazionale. Diventato celebre in Giappone nel 1985, a circa 25 anni, con Tampopo di Jūzō Itami, con il passare del tempo il suo è divenuto un volto noto globalmente, a partire dal 20o3, grazie a L’ultimo samurai, il kolossal della Warner Bros diretto da Edward Zwick e interpretato da Tom Cruise.

Nella pellicola Ken Watanabe vestiva i panni dell’ex daimiyo Moritsugu Katsumoto rubando spesso e volentieri la scena a colui, Tom Cruise, che campeggiava e giganteggiava sui billboard e le locandine della pellicola.

Poi, dopo L’ultimo samurai, l’abbiamo visto in altre produzioni hollywoodiane come Memorie di una geisha di Rob Marshall, Lettere da Iwo Jima di Clint Eastwood dove ha vestito la divisa del generale Tadamichi Kuribayashi e in Godzilla di Garteh Edward. Ma, soprattutto, vanno ricordate le sue due incursioni negli apprezzatissimi film di Christopher Nolan Batman Begins, dove è stato il falso Ra’s al Ghul, e Inception, dove ha interpretato Mr. Saito.

Ed è proprio Ken Watanabe il protagonista del documentario girato da Chris Broad, noto creator britannico che da ormai dieci anni è diventato il più noto YouTuber non giapponese attivo nel paese asiatico. Il suo canale principale, Abroad in Japan, conta ormai due milioni e mezzo d’iscritti ed è un vero e proprio punto di riferimento per tutte le persone che, qua e là per il mondo, sono incuriosite tanto dal cosa significhi vivere in Giappone quanto dal quali posti visitare al di fuori delle classiche località Tokyo – Kyoto – Osaka (città che sono comunque grandi protagoniste dei video di Chris Broad).

Nel documentario, che trovate nella parte superiore di questa pagina fruibile, però, solo tramite i sottotitoli in inglese, Ken Watanabe ripercorre la sua carriera, racconta cosa sia significato, per lui, attore giapponese, aver avuto l’opportunità di lavorare insieme a registi come Clint Eastwood e Christopher Nolan. Ma soprattutto, buona parte del video è dedicato agli ultimi dieci anni della vita della star giapponese, due lustri che sono stati profondamente connessi alla ricostruzione della cittadina di Kesennuma. Situata nella prefettura di Miyagi, è stata una delle località spazzate via dal terremoto – con successivo tsunami – del Tōhoku del 2011 che ha anche causato il ben noto disastro nucleare di Fukushima Dai-ichi. Kesennuma è rinata a nuova vita anche grazie all’impegno umanitario di Ken Watanabe che da quelle parti possiede, ormai da qualche anno, anche un caffé-ristorante davanti all’oceano dove, non di rado, accoglie gli avventori in qualità di… cameriere!

Trovate il video – che ha un epilogo in perfetto stile Inception – nella parte superiore di questa pagina!