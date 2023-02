Kevin Feige rischia di farsi sfuggire uno spoiler su Kang alla premiere di Ant-Man 3

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Si è tenuta un giorno fa a Los Angeles la premiere mondiale di Ant-Man 3 e intervistato dai microfoni del canale YouTube ufficiale della Marvel, Kevin Feige ha rischiato di farsi sfuggire uno spoiler su Kang mentre stava discutendo del lavoro fatto finora con Jonathan Majors.

Nel corso della chiacchierata, che trovate nel player di YouTube posto qua sopra, Kevin Feige parla dei “ruoli multipli” interpretati dall’attore in Loki, la serie TV disponibile in streaming su Disney Plus, e in Ant-Man 3 spiegando che:

Stavamo facendo il casting del personaggio sia per Loki, con Colui che rimane, e Quantumania. Chiaramente ha girato prima Colui che rimane per Loki e poi Ant-Man. Ma chi l’ha visto già in Loki, e, magari, nei trailer di Ant-Man 3 sa bene che si tratta di un attore incredibilmente versatile. Sta ricevendo un sacco di complimenti per i vari film che ha in uscita e noi abbiamo già… stavo quasi per rivelare un grosso spoiler. Comunque, abbiamo grandi piani per lui nel nostro futuro.

Il segmento “incriminato” sta a circa 55 secondi del filmato.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

