Scritto da David Koepp e prodotto da Michael Polaire e dallo stesso Koepp, il film segue la storia di una ragazza che fa analisi informatiche e che crede di aver ascoltato l’audio di un omicidio attraverso un assistente vocale e inizierà ad indagare sul mistero.

Del cast fanno parte anche Byron Bowers, Jaime Camil, Erika Christensen e Derek DelGaudio.

Il film debutterà su HBO Max il 10 febbraio. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Ricordiamo che l’ultima fatica di Soderbergh, Let Them All Talk con Meryl Streep, è approdata su HBO Max. Tra gli ultimi lavori del regista troviamo anche titoli come Lasciali parlare, Panama Papers e High Flying Bird.

Riguardo Kimi:

Cosa ne pensate di questo trailer di Kimi? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: HBO Max