Uscirà il 6 giugno nei cinema italiani La stanza degli omicidi, il caper diretto da Nicol Paone con un cast d’eccezione composto da Uma Thurman, Samuel L. Jackson e Joe Manganiello.

Oggi è uscito il trailer del film, che introduce l’intricata vicenda alla base del film. Potete vederlo qui sopra!

La stanza degli omicidi: la trama

Patrice (Uma Thurman) ha un grosso problema: la sua galleria d’arte newyorchese non ingrana. Gordon (Samuel L. Jackson) e Reggie (Joe Manganiello) hanno un problema ancora più grande: organizzare colpi per la mafia è redditizio, ma hanno bisogno di un modo migliore per riciclare i loro soldi. Quando i tre vengono fatti incontrare da una conoscenza in comune, il mondo dell’arte si fonde con quello della malavita e un assassino diventa accidentalmente un fenomeno avanguardistico. Questi nuovi soldi, però, li portano a prendere pessime decisioni, e il nostro trio finirà presto in una disperata lotta per la sopravvivenza.

