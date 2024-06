Il canale YouTube ufficiale della Warner ha inaugurato un peculiare live stream: quello dell’Occhio di Sauron da Il Signore degli Anelli.

Nel player che trovate qua sopra, l’Occhio di Sauron ci osserva e osserverà di continuo dalla sommità della Torre di Barad-dûr mentre siamo dediti alle nostre attività quotidiane.

La mossa è stata fatta dalla major in un periodo ricco di novità per la saga. Da una parte c’è l’arrivo sul mercato del set Il Signore degli Anelli: Barad-dûr della linea Lego Icons (ECCO I DETTAGLI) e, dall’altra, l’annuncio che la Warner e il team creativo originale de Il Signore degli Anelli composto da Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, produrranno due nuovi lungometraggi dell’epopea.

Il primo film inedito sarà Lord of the Rings: The Hunt for Gollum e vedrà Andy Serkis dietro alla macchina da presa. Serkis sarà coinvolto anche come protagonista riprendendo il ruolo avuto nella trilogia originale (ECCO I DETTAGLI).

