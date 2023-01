Uscirà il 2 febbraio al cinema Bussano alla porta, nuovo atteso lavoro di M. Night Shyamalan (Split, Old) che abbiamo intervistato in occasione della presentazione del film a Roma.

Nel corso dell’intervista del nostro Gabriele Niola, che potete guardare qui in alto su Youtube, il regista ha riflettuto sul concetto di tensione e sul significato di “Shyamalan twist”:

Sai, io non ragiono così con le storie, ma capisco che sentiamo il bisogno di etichettare e categorizzare le cose. Cerco di non lasciare che influenzi ciò che faccio e come racconto la storia. Amo pensare a una storia e all’angolazione da cui poterla raccontare. L’angolazione è fondamentale. È quella di chi non sa nulla, che scopre e fraintende la situazione. O è l’angolazione di chi già sa, ma che mente. L’angolazione della storia è ciò che io trovo interessante.