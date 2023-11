Gabriele Niola ha intervistato Maccio Capatonda, Pietro Sermonti e Martina Gatti in occasione dell’uscita de Il migliore dei mondi, dal 17 novembre su Prime Video.

LEGGI – La recensione

IL MIGLIORE DEI MONDI: LA TRAMA

Immaginiamo un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il nostro protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni ’90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un’avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé.

Le serie imperdibili

Classifiche consigliate