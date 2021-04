Per gli appassionati di Marvel, Star Wars e Disney, la Disney Cruise Line ha in serbo qualcosa di molto speciale visto che ha svelato poco fa una nuova esperienza in arrivo su, la nave da crociera della Casa di Topolino che salperà nell’estate 2022.

La Disney Wish farà immergere i visitatori nei brand di maggiore successo dello studio, permettendo loro di sentirsi accolti nei mondi di Disney, Pixar, Marvel e Star Wars.

Tra le grandi novità, una cena a tame Marvel – intitolata Worlds of Marvel – che permetterà ai visitatori di “interpretare un ruolo attivo in una missione degli Avengers che avrà luogo intorno a voi“.

I piatti saranno ispirati a città come New York City (molto presente nei film degli Avengersi) e località iconiche come Wakanda e Sokovia.

I visitatori potranno mettere piede nei mondi di Arendelle (da Frozen) e in quelli delle principesse delle fiabe, ma anche in una galassia lontana lontana nella splendida Star Wars: Hyperspace Lounge.

A seguire vi proponiamo una serie di foto, mentre in alto trovate un video:

Nave da crociera Disney

