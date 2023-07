Com’è stata realizzata la spettacolare sequenza del treno di Mission: Impossible 7 che abbiamo visto più volte nei trailer promozionali?

Un nuovo video sul canale della Paramount Pictures ci mostra passo dopo passo la realizzazione dell’adrenalinica sequenza, partendo dalla costruzione del treno fino ad arrivare alla sua distruzione in un burrone.

La sequenza del disastro ferroviario, ricordiamo, è stata girata in più parti, attraverso la demolizione di una porzione non sicura di un ponte centenario in Polonia nell’estate del 2020 e, successivamente, lanciando un vero treno giù per la cava di Darlton in Inghilterra nell’agosto del 2021:

Mission: Impossibile – Dead Reckoning – Parte uno uscirà al cinema il 13 luglio. Potete trovare tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

