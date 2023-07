Ci siamo: tra una settimana Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte 1 uscirà finalmente nei cinema di tutto il mondo, e nell’attesa oggi è caduto l’embargo sulle recensioni internazionali del blockbuster con Tom Cruise (la nostra arriverà in tarda serata). In questo momento la stragrande maggioranza delle critiche su RottenTomatoes è positiva, stesso dicasi per Metacritic.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte 1, le recensioni:

Empire Online – “Mentre Dead Reckoning – Parte 1 si precipita nel suo terzo atto, tutto si intensifica, gli enigmi si fanno più mortali, la tensione diventa sempre più serrata, e il film dimostra ancora una volta che il cinema d’azione senza freni non deve essere privo di intelligenza, di umorismo o stupido.”

Variety – “Combattendo tra intrighi legati all’attualità e spettacolari sequenze realizzate davvero sul set, Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie tengono un franchise che dura ormai quasi tre decenni sempre all’avanguardia.”

Indiewire – “Dead Reckoning potrà anche non raggiungere gli stessi livelli di Fallout, ma riafferma il motivo per cui il franchise di Mission: Impossible è in una categoria a parte.”

Deadline – “Dovrebbero chiamarlo Mission: Eccezionale. Considerando che questa è una serie che è iniziata in televisione 57 anni fa e negli ultimi 27 anni ha prodotto sette grandi film, non sorprenderebbe se cominciasse a perdere un po’ di slancio. Ma Tom Cruise e compagnia non permettono a tutto ciò di accadere: al contrario, questa nuova puntata, ufficialmente chiamata Dead Reckoning Part One, porta l’emozione e l’imponenza su un nuovo livello, con l’ultima e definitiva parte del puzzle già girata e pronta ad uscire tra un anno.”

TheHollywoodReporter – “Per una saga che si avvia ormai al suo terzo decennio – e continuerà l’estate prossima con Dead Reckoning Parte Due -Mission: Impossible è rimasta sorprendentemente coerente, con alti e bassi ma mai con un vero e proprio fiasco. Alcuni potrebbero lamentare la sovrabbondanza di trame intricate a discapito di uno sviluppo più sfumato dei personaggi e della storia, ma questo è endemico alla produzione degli studi di Hollywood di questi giorni, non solo a questa saga.”

Collider – “Dead Reckoning – Parte 1 è divertente e uno dei migliori film d’azione dell’estate, ma a cinque anni di distanza da Fallout, è difficile non considerare questo settimo film una delusione.”

Slashfilm – “Con numerosi riferimenti e richiami ai capitoli precedenti e due grandi momenti in cui Tom Cruise corre come un pazzo, è evidente che ‘Dead Reckoning’ suona le note giuste. Ma a volte si vorrebbe sentire una nuova canzone.”

IGN – “Non è certo il miglior Mission: Impossible, ma è sicuramente il più divertente e un serio contendente per il più godibile di tutti, con il tipo di escalation farsesca che metterebbe in ginocchio il film estivo medio (ti sto guardando, Fast X).”

The Guardian – “In passato sono stato agnostico e pessimista riguardo a Mission: Impossible, ma il puro divertimento di questo film, la sua alchimia follemente matta/seriosa e il modo in cui la saga sembra sforzarsi di raggiungere qualcosa di incredibilmente più grande con ogni film, invece di spegnersi semplicemente, è qualcosa da ammirare.”

EW – “Il fatto che McQuarrie e Cruise sistematicamente stabiliscano e poi alzino l’asticella per lo standard d’oro dei film d’azione è l’attrattiva della saga, ma sono i personaggi, i loro difetti, il loro spirito brillante e la loro profonda umanità che costituiscono l’arma segreta di Mission: Impossible.”

Mission: Impossibile – Dead Reckoning – Parte uno uscirà al cinema il 13 luglio. Potete trovare tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

