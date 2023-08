Online è approdato il trailer di Nata pere te, il nuovo film di Fabio Mollo (Il padre d’Italia) in uscita nelle nostre sale il 28 settembre.

Del gremito cast fanno parte Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Giuseppe Pirozzi, Silvio Minichiello, Antonia Truppo e Iaia Forte.

Potete vedere il trailer nella parte alta della pagina. Qua sotto il poster:

La sinossi ufficiale:

NATA PER TE è la storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l’affidamento di Alba. Quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?