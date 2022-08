Nope, il significato del titolo: Daniel Kaluuya e Keke Palmer ci danno la loro interpretazione!

Esce finalmente oggi nei cinema italiani Nope, il terzo film di Jordan Peele che negli Stati Uniti finora ha incassato ben 100 milioni di dollari.

Per l’occasione abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Daniel Kaluuya e Keke Palmer, che interpretano i due protagonisti OJ ed Em Haywood, che nel film sono testimoni di un “evento paranormale e misterioso”.

Nell’intervista realizzata dal nostro Gabriele Niola abbiamo chiesto la loro interpretazione del titolo del film, che in italiano significa “no”: è legato a un dialogo oppure è qualcosa di più metaforico? Abbiamo anche parlato dello sviluppo dei personaggi e delle domande che hanno posto al regista Jordan Peele dopo aver letto la sceneggiatura…

Il film riunisce Peele con il premio Oscar® Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar® Steven Yeun (Minari, Okja) nei panni dei residenti di una solitaria valle della California interna, testimoni di una scoperta inquietante e agghiacciante. Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (Noi – Us, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions. Il film sarà distribuito da Universal Pictures in tutto il mondo.

