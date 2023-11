“Vedersi per la prima volta invecchiati è una sensazione molto particolare: inizialmente si rimane sconvolti, perché non tutti hanno la possibilità di vedere un invecchiamento sulla propria pelle così plausibile”: così Damiano Gavino racconta il processo a cui è stato sottoposto sul set di Nuovo Olimpo insieme agli altri protagonisti del film.

In una nuova, interessante featurette, Netflix si concentra proprio sul trucco prostetico che è stato realizzato per mostrare i personaggi del film a decenni di distanza: l’artista prostetico Andrea Leanza racconta come lui e Denise Boccacci abbiano applicato ogni giorno protesi facciali sui volti degli attori per rendere il loro invecchiamento realistico. Una sfida non da poco, come potete vedere nel video qui sopra!

Questa la trama di Nuovo Olimpo:

Fine anni ’70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent’anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora.

È la prima volta che Ferzan Ozpetek dirige un film per il colosso dello streaming. Le riprese si sono svolte l’anno scorso nella Capitale. Scritto da lui assieme a Gianni Romoli, Nuovo Olimpo vede nel cast Damiano Gavino e Andrea Di Luigi in compagnia di Luisa Ranieri, Greta Scarano, Aurora Giovinazzo, Alvise Rigo, Giancarlo Commare.

