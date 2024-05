Come preannunciato, è arrivato online il primo trailer di Oceania 2, atteso sequel del film dei Walt Disney Animation Studios che arriverà nei cinema americani nel weekend del Ringraziamento, e anche in Italia il 27 novembre.

Nel trailer rivediamo tutti i personaggi del film originale – inclusi il maialino vietnamita Pua e l’esilarante galletto Heihei! – nelle suggestive ambientazioni polinesiane che contraddistinguevano la pellicola del 2016.

Oceania 2 viene descritto ufficialmente così:

L’epico film d’animazione Walt Disney Animation Studios Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.