Oppenheimer, l’attesissimo film di Christopher Nolan, è finalmente arrivato nei cinema italiani dopo circa un mese rispetto all’uscita statunitense, e così è il momento di scoprire le reazioni degli spettatori.

Noi abbiamo celebrato come al solito l’uscita al cinema dell’ultima fatica di Christopher Nolan nella Sala Energia PLF (Premium Large Format) di Arcadia Melzo dove il film è stato proposto nello speciale formato pellicola 70MM.

Oppenheimer è girato sia in IMAX® 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX® in bianco e nero. La pellicola è il formato con cui Nolan ha concepito il suo film, e sebbene non ci siano sale in pellicola 70mm IMAX nel nostro paese (in Europa sono una manciata), sono tre i cinema che lo propongono in pellicola 70mm e uno è appunto Arcadia Cinema di Melzo (MI), di cui siamo partner.

Che ne dite delle reazioni di Oppenheimer?

