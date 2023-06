Oppenheimer sarà il primo film vietato ai minori di Christopher Nolan da oltre 20 anni, e cioè da quando uscì Insomnia nel 2002. A confermare il rating un nuovo spot, e successivamente anche l’Associated Press, che spiega che il film conterrà “elementi sessuali, nudità e linguaggio scurrile”.

Nel frattempo, la Universal ha aperto le prevendite in anteprima per oltre un migliaio di schermi che proporranno il film in premium large format (PLF) negli Stati Uniti: questi formati includono IMAX 70mm, pellicola 70mm, IMAX digitale, pellicola 35 mm, Dolby Cinema. Lo stesso Nolan ha parlato di questi formati con l’AP:

Raramente ho la possibilità di parlare direttamente agli spettatori del motivo per cui amo un formato cinematografico particolare, e del motivo per cui sarebbe splendido se riusissero a vedere il film in IMAX. È un modo incredibile per dare alle persone la possibilità di sperimentare il film come non possono fare a casa propria. Sapevamo che questo film doveva essere spettacolare. Ora sappiamo fare certe cose con le immagini che prima era possibile fare solo con i suoni, a livello di impatto colossale per il pubblico: quasi una risposta fisica al film.

Qui sopra potete vedere una nuova featurette dedicata proprio alla sfida del girare il film in IMAX. Nolan spiega il modo in cui lavora con il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema:

Dobbiamo pianificare tutto con attenzione, perché girare in pellicola IMAX ti permette di catturare tantissime informazioni dell’immagine. Il tuo film si tradurrà molto bene in tutti i formatil, perché hai a disposizione tantissime informazioni. Tuttavia, di volta in volta le forme cambiano sullo schermo, a seconda dell’aspect ratio. Bisogna pianificare come si inquadra l’immagine in modo che il risultato sia simile in tutti i formati.

Nolan spiega anche il significato delle sequenze in bianco e nero che vedremo nel film. Ci sono infatti due timeline: una a colori, che rappresenta l’esperienza soggettiva di Oppenheimer e rappresenta la stragrande maggioranza della durata, e una in bianco e nero che mostra la sequenza degli eventi in maniera oggettiva, dal punto di vista di vari personaggi:

Sapevo che nel film ci sarebbero state due timeline. Una è a colori, rappresenta l’esperienza soggettiva di Oppenheimer. L’altra è una timeline in bianco e nero, presenta i fatti in maniera più oggettiva dal punto di vista di varie person.

Nolan ha lavorato in tandem con Kodak e Fotokem per sviluppare la prima pellicola in bianco e nero in IMAX. La pellicola del film è lunga complessivamente 17 km e pesa 272 kg.

Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin.Oppenheimer è girato sia in IMAX® 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX® in bianco e nero.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

