Anche agliè, come da tradizione, polemica per il segmentodell’Academy e le sue dimenticanze. Se, lo scorso anno, è stata criticata l’eccessiva brevità con cui si sono passati in rassegna i nomi delle personalità del mondo dello spettacolo passate a miglior vita ( ECCO I DETTAGLI ) quest’anno tutto è principalmente ruotato intorno all’omissione di Bob Saget.

Bob Saget, lo ricordiamo, è morto il 9 gennaio ed è stato ritrovato privo di vita nella sua stanza di albergo del Ritz-Carlton Orlando, dove alloggiava dopo aver concluso uno dei suoi spettacoli.

Come segnala a che Entertainment Weekly, Bob Saget non è stato ricordato dal video proposto dagli Oscar 2022 (lo trovate nella parte superiore di questa pagina) anche se, come da prassi, il suo nome figura regolarmente nella pagina del sito ufficiale dell’Academy dedicata alle celebrazioni postume. Lo stesso è capitato come una figura centrale della storia del cinema come Monica Vitti oppure Gaspard Ulliel, non presenti nel video ma inclusi ovviamente nella pagina presente sul sito.

