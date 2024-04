Dopo anni a cercare di dimenticare, Steven (Ryan Gosling) torna a fare i conti con una cosa che ha cercato di evitare per tanti anni in Papyrus 2.

Lo sketch del Saturday Night Live girato in occasione del ritorno dell’attore di Barbie alla conduzione è un seguito a tutti gli effetti di quello di sette anni fa.

L’attore nel 2017 era apparso in uno spot prendendo di mira Avatar di James Cameron perché la produzione aveva deciso di usare il carattere Papyrus per il logo della pellicola, un font decisamente comune che in un film dal budget stratosferico come quello di James Cameron risultava effettivamente fuori posto.

Potete ammirare il nuovo spot qui in alto, quello originale a seguire:

Qualche anno fa, ricordiamo, Cameron aveva commentato la “controversia” in questi termini:

Non sapevo che fosse un carattere preconfezionato, credevo che fosse frutto della creatività del reparto artistico. Naturalmente è stato preso in giro spietatamente per essere una scelta pigra, ma francamente a me piaceva. Ryan Gosling deve uscire più spesso al posto di sbraitare sul nostro font. È ora di uscire dal seminterrato di tua mamma, Ryan!

