Pluto: la nostra intervista con il regista e i protagonisti del film

In occasione della presentazione al Trieste Science+Fiction Festival, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Renzo Carbonera, Sara Lazzaro e Andrea Pennacchi, rispettivamente regista e protagonisti di Pluto, film nato come documentario e poi trasformato in progetto di finzione.

Potete vedere l’intervista di Beatrice Pagan qui sopra!

PLUTO: LA TRAMA

Un uomo si aggira per i boschi delle Alpi. Vive in un ex forte della prima guerra mondiale. Sembra avere una missione da compiere: è l’ultimo agente di una società segreta che negli anni ha evitato che la folle corsa atomica portasse l’umanità alla distruzione. Lucide visioni di un olocausto nucleare che balugina all’orizzonte accompagnano il suo girovagare. I nemici non sono più così facilmente identificabili, la perdita delle certezze, di una netta divisione del mondo tra bianco e nero lo fanno vacillare. Adesso la bomba è diventata la sua ossessione, il suo tormento e la sua unica ragione di vita.