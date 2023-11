In un nuovo video realizzato da Corridor Crew ci presenta degli artisti dei VFX che commentano la resa di alcuni effetti non convincenti visti in Prom Pact, la commedia romantica di Anya Adams disponibile su Disney+ bersagliata di critiche sui social.

I professionisti del settore ne parlano della prima parte del video che potete vedere nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate delle controfigure digitali di Prom Pact? Ditecelo nei comment!

FONTE: Corridor Crew

