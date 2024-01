Poche decine di secondi in cui, all’inizio, vediamo solo una foto di famiglia con una voce allarmata che dice al 911 che “Quella non è mia figlia”, prima di finire in una maniera decisamente poco confortante.

È questo il contenuto del breve teaser diffuso online da NEON, la nota società americana indipendente di produzione e distribuzione cinematografica che negli ultimi anni, insieme alla A24, è diventata la protagonista di tutto ciò che vive al di fuori del classico circuito delle major e dei colossi dello streaming.

Un video, quello che trovate nella parte superiore di questa pagina, non svela il titolo del film che sta promuovendo. E che, inevitabilmente, ha fatto partire la caccia al film.

Ora come ora, NEON ha in listino tre pellicole di genere horror per il 2024.

C’è “Cuckoo”, interpretato da Hunter Schafer, Dan Stevens e Jessica Henwick per la regia di Tilman Singer (Luz). Il film è avvolto nel mistero, i dettagli sulla trama ignoti.

Poi c’è “Longlegs”, diretto da Osgood Perkins (The Blackcoat’s Daughter, Gretel & Hansel). Nicolas Cage è il protagonista, un serial killer, insieme a Maika Monroe, che interpreta un agente dell’FBI.

Infine c’è “Immaculate”, un film horror acquisito da NEON con protagonista Sydney Sweeney. Definito come un “avvincente horror psicologico”, “Immaculate” vede Michael Mohan (The Voyeurs) dietro alla macchina da presa, con Sydney Sweeney nel ruolo di “Cecilia, una donna di fede devota alla quale viene proposto un nuovo e appagante ruolo in un illustre convento italiano.

