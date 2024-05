Crunchyroll Italia ha diffuso in rete il trailer sottotitolato in italiano di Rascal Does Not Dream – Double Feature, progetto animato in arrivo nelle nostre sale solo il 20, 21 e 22 maggio.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

La sinossi del progetto

Mentre i suoi giorni da liceale giungono al termine, Sakuta affronta momenti cruciali con la sua ragazza Mai Sakurajima e la sorella Kaede. Segui l’avvincente fine dell’arco narrativo del liceo in due film conclusivi. Scopri se Kaede realizzerà i suoi sogni in Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out, e assisti a un toccante riavvicinamento in Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid.

Cosa ne pensate e quanto? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate