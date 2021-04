Come da tradizione, il giorno prima degli Oscar vengono annunciati i Razzie Awards , i premi assegnati dallaai peggiori film dell’anno. Sebbene Il Dottor Dolittle e 365 giorni avessero dominato le nomination , è Music di Sia a vincere il maggior numero di premi: ben tre, tra cui peggior regista, peggiore attrice e peggiore attrice non protagonista. Il documentario Absolute Proof di Mike Lindell è stato decretato il peggior film dell’anno, ma ha vinto anche il premio per il peggiore attore. Due premi anche per Borat – Seguito di film cinema: peggiore attore non protagonista e peggior combo sullo schermo, grazie alla comparsata di Rudy Giuliani.

Il Dottor Dolittle è stato nominato peggior remake, sequel o rip-off, mentre 365 giorni ha ottenuto il premio per la peggior sceneggiatura.

I vincitori delle nove categorie sono state selezionati dagli oltre mille membri della Golden Raspberry Award Foundation provenienti da 20 paesi. Ecco la lista completa:

Peggior film

“Absolute Proof”

Peggior attore

Mike Lindell (The “My Pillow Guy” as “Himself”), “Absolute Proof”

Peggiore attrice

Kate Hudson, “Music”

Peggiore attrice non protagonista

Maddie Ziegler, “Music”

Peggior attore non protagonista

Rudy Giuliani (as “Himself”), “Borat Subsequent Moviefilm”

Peggior coppia sullo schermo

Rudy Giuliani and His Pants Zipper (Yes, that really is Rudy Giuliani!), “Borat Subsequent Moviefilm”

Peggior regista

Sia, “Music”

Peggior Remake, Rip-Off o Sequel

“Dolittle”

Peggior sceneggiatura

“365 Days,” screenplay by Tomasz Klimala, Barbara Białowąs and Tomasz Mandes, Based on the novel 365 Dri by Blanka Lipińska