In vista dell’uscita in streaming, prevista per il 22 dicembre, della prima parte di Rebel Moon, Netflix ha diffuso online un paio di video dal backstage del kolossal sci-fi.

Il primo è il diario dal set del film in compagnia del regista Zack Snyder, il secondo, che trovate qua sotto, è il backstage con gli allenamenti di Sofia Boutella.

Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco sarà disponibile su Netflix dal 22 dicembre, mentre non è stato ancora annunciato quando arriverà in edizione estesa. Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice arriverà invece il 19 aprile 2024.

