Kaley Cuoco e David Oyelowo sono i protagonisti del film Role Play, di cui Prime Video ha condiviso il trailer.

La star di The Big Bang Theory ha il ruolo di Emma, una donna che sembra avere una vita perfetta accanto al suo amorevole marito e due figli nella periferia del New Jersey.

La coppia, una sera, decide di fingere di non conoscersi per dare nuova linfa alla loro relazione, ma David si ritrova a scoprire la vita segreta della consorte, che conduce una vita segreta come assassina su commissione.

Nel cast ci sono anche Bill Nighy e Connie Nielsen. La data di uscita è prevista per il 12 gennaio.

Role Play è stato diretto da Thomas Vincent e la sceneggiatura è firmata da Seth Owen. La produzione è curata da Studiocanal e Picture Company.

Il film si basa su un’idea originale di George Heller.

Che ne pensate del trailer della commedia action Role Play? Guarderete il film?

Fonte: Deadline

