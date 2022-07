Salvatore Esposito, Fabiana Martucci e Andrea Porporati ci parlano di Rosanero

Al Giffoni Film Festival 2022 Francesco Alò ha incontrato Salvatore Esposito, Fabiana Martucci e Andrea Porporati, protagonisti e regista di Rosanero.

La commedia Sky Original, diretta da Andrea Porporati e scritta da lui assieme a Salvatore Esposito, che ne è protagonista insieme alla piccola Fabiana Martucci (al suo debutto cinematografico), è tratto dall’opera letteraria di Maria Tronca “Rosanero”.

Prodotto da 11 Marzo Film e Vision Distribution, distribuito da Vision Distribution, il film sarà disponibile prossimamente su Sky e NOW.

Ecco la nostra intervista, il video è a cura di Andrea Storzillo.

Nel cast anche Antonio Milo (Natale in casa Cupiello, il Commissario Ricciardi), Salvatore Striano (L’oro di Scampia), Aniello Arena (Reality, Ultras) nel ruolo di Michele a’Murena e con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma (Rimini Rimini, Opera, il Mercante di Stoffe).

Totò, quarant’anni, è un boss emergente della criminalità organizzata del napoletano. Rosetta è una bambina di dieci anni che frequenta la quinta elementare. Una mattina Totò viene colpito al petto da un proiettile. In quello stesso istante Rosetta cade da un’altalena e batte la testa. La bambina e il boss vengono operati, ma quando si riprendono dal coma entrambi sono cambiati. Totò, il camorrista, si risveglia nel corpo di Rosetta, Rosetta in quello di Totò. Una bambina gentile e amante della danza resta imbrigliata nelle fattezze di un gangster. E un gangster in quello di una bambina.