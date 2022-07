Samaritan: il trailer del film con Sylvester Stallone dal 26 agosto in streaming su Prime Video

Amazon ha diffuso online il trailer di Samaritan, il nuovo progetto sviluppato dallo sceneggiatore Bragi F. Schut e dalla Balboa Productions, la casa di produzione di Sylvester Stallone, che sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 26 agosto per la regia di Julius Avery.

Lo potete ammirare nella parte superiore di questa pagina!

A seguire potete leggere la sinossi ufficiale della pellicola:

Il tredicenne Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent’anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell’incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull’orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.