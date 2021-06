È andato in onda lunedì su Sky ed è ora disponibile on demand e in streaming su NOW, il film Sky Original diretto datratto dal romanzo di Stephen Amidon (autore de Il capitale umano) con Marco D’Amore, Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno, Beatrice Grannò, Antonio Zavatteri e con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio.

Per l’occasione, la nostra Beatrice Pagan ha avuto l’opportunità di intervistare il regista e i protagonisti Marco D’Amore, Silvio Muccino, Ludovica Martino, Maya Sansa e Valeria Bilello.

Potete vedere le interviste qui sopra e qui sotto!

Sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay, Silvio Muccino, Michele Pellegrini e Amina Grenci, da un soggetto di Peter Chelsom, Umberto Contarello e Sara Mosetti, il film è prodotto da Indiana Production e Vision Distribution. Alla fotografia Mauro Fiore, vincitore del Premio Oscar nel 2010 per Avatar.

La sinossi ufficiale: