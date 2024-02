Netflix ha diffuso in rete il trailer di Shirley: in corsa per la Casa Bianca, progetto basato sulla vita di Shirley Chisholm, prima deputata nera statunitense e della sua audace e rivoluzionaria campagna presidenziale del 1972.

Regina King veste i panni della protagonista. Nel cast troviamo anche Lance Reddick, Lucas Hedges, Brian Stokes Mitchell, Christina Jackson, Dorian Crossmond Missick, Amirah Vann, André Holland e Terrence Howard.

La regia del progetto è stata affidata a John Ridley. Il film sarà disponibile in streaming dal 22 marzo. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

