Spider-Man: No Way Home, un dietro le quinte svela com’è stata realizzata una scena con Green Goblin

Spider-Man: No Way Home

Con l’uscita in home video dila Sony Pictures ha diffuso in rete una nuova featurette del cinecomic con protagonista Willem Dafoe.

L’estratto dai contenuti speciali ci mostra il dietro le quinte di una delle sequenze chiave con protagonista Green Goblin. La scena nel vicolo è stata infatti realizzata con l’attore con indosso una tuta per la performance capture e la maschera di Goblin, come potete vedere, è stata ricreata interamente in digitale: