Si tratta di molto poco, ma i contenuti speciali dimostrano un accenno a una scena tagliata con Matt Murdock nel film di Jon Watts.

Come potete vedere dall’estratto qui in alto, la sequenza doveva avere per protagonisti Murdock e Happy, interpretato da Jon Favreu.

Come rivelato dalla lista dei contenuti speciali trapelata a febbraio, le scene tagliate inserite in home video saranno cinque. Tra queste, la scena estesa dell’interrogatorio e una intitolata “l’ottimo avvocato di Happy.

In attesa che la sequenza venga diffusa ufficialmente, ecco la lista integrale in cui possiamo leggere i titoli dei vari documentari e in cui compaiono anche le papere dal set e altri materiali promozionali.

