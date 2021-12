La grande purga Jedi, il tangibile risultato dell’ordine 66 dato dall’imperatore Palpatine diventa realtà in un suggestivo fan film animato di Star Wars realizzato dal canale You Tube Cinematic Captures.

Il video, che potete ammirare nella parte superiore della pagina, è semplicemente intitolato “The Dark Times – Star Wars Short Film”.

Riguardo Star Wars recentemente Adam Driver ha parlato degli oggetti di scena che ha portato a casa dopo aver lavorato all’ultima trilogia:

Ho un sacco di roba. Di sicuro ho due elmi di Kylo Ren. Ho due elmi e una spada laser in verità, poi ho roba da I morti non muoiono. Cerco di prendere qualcosa dal set di ogni film che faccio. A volte indosso i miei elmi quando guido, giusto per confondere le persone!

Poi Adam driver ha aggiunto:

Poi scatto anche un sacco di foto. Poi prendo anche le robe che stanno sul set, ho un botto di cose da Annette, The Last Duel (LEGGI LA RECENSIONE), ho il machete de I morti non muoiono con cui uccidevo gli zombi. Predo ogni genere di oggetti. E li tengo tutti in una stanza e prego me stesso in omaggio a tutte le cose che sono riuscito a fare.