Si intitola “Peaches” la canzone di Super Mario Bros. il film, ed è già un tormentone. In occasione dell’uscita del film nei cinema di tutto il mondo, è stato lanciato online un esilarante video musicale che vede Jack Black vestire i panni del suo personaggio, il temibile Bowser. Cole Bennett, celebre regista di video musicali, si è messo dietro la macchina da presa per girare quella che è una vera e propria serenata per la principessa Peach: Black si arrampica in un buco in un quello che sembra essere un fungo o il guscio di una tartaruga e inizia a suonare un pianoforte tutto rosa, intonando la struggente ballata mentre guarda una foto incorniciata della sua amata.

Il risultato è semplicemente esilarante. “Peach, capiscimi, ti amerò per sempre,” canta Black. “E alla fine, sarai mia!” E il ritornello è ossessivo: “Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. I love you!”

Black ha scritto la canzone di suo pugno: nel film e nei titoli di coda ne sentiamo solo dei piccoli estratti. Alla produzione Black assieme ai registi Aaron Horvath & Michael Jelenic, Eric Osmond, e a John Spiker.

Trovate tutte le informazioni su Super Mario Bros. il film nella nostra scheda.

Classifiche consigliate