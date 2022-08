Tár: il trailer del film con Cate Blanchett in concorso al Festival di Venezia

Verrà presentato in Concorso alla 79 esima edizione del Festival di Venezia Tár, il primo film diretto da Todd Field da Little Children (2006). Universal Pictures porterà poi la pellicola nei cinema italiani nel 2023, più a ridosso con gli Oscar (negli USA esce il 7 ottobre).

“Il copione è stato scritto per un’artista: Cate Blanchett” spiega Field. “Se avesse rifiutato, il film non avrebbe mai visto la luce. I cinefili, gli appassionati e il pubblico in generale non ne saranno sorpresi. Dopotutto, Blanchett è una maestra assoluta. Mentre giravamo il film, l’abilità sovrumana e la verosimiglianza di Cate sono stati qualcosa di veramente sbalorditivo da vedere. Ha avuto un effetto positivo su di tutti. Il privilegio di collaborare con un’artista di questo calibro è qualcosa di impossibile da descrivere adeguatamente. Sotto ogni punto di vista, questo è il film di Cate.”

TÁR: LA TRAMA

Ambientato nel mondo internazionale della musica classica, TÁR è incentrato sulla figura della prima donna della storia a divenire direttrice di una delle più importanti orchestre tedesche.

