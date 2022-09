Presentato in concorso alla 79 esima edizione del Festival di Venezia, Tár è l’atteso ritorno di Todd Field quasi vent’anni dopo Little Children, con protagonista Cate Blanchett.

Potete vedere la video recensione qui sopra.

Il copione è stato scritto per un’artista: Cate Blanchett. Se avesse rifiutato, il film non avrebbe mai visto la luce. I cinefili, gli appassionati e il pubblico in generale non ne saranno sorpresi. Dopotutto, Blanchett è una maestra assoluta. Mentre giravamo il film, l’abilità sovrumana e la verosimiglianza di Cate sono stati qualcosa di veramente sbalorditivo da vedere. Ha avuto un effetto positivo su di tutti. Il privilegio di collaborare con un’artista di questo calibro è qualcosa di impossibile da descrivere adeguatamente.