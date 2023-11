Come abbiamo scoperto alcuni giorni fa, dopo anni di attesa James Cameron è finalmente pronto a portare il suo The Abyss sul grande schermo in 4K.

La pellicola arriverà al cinema negli Stati Uniti per un solo giorno il 6 dicembre, e per l’occasione è stato diffuso il trailer che potete ammirare qui in alto.

Arrivano intanto i primi dettagli sull’edizione home video, che non sarà in solitaria: in 4K arriveranno anche delle edizioni speciali di altri film del regista, tra cui Titanic, Aliens, True Lies e i film di Avatar.

Dal 5 dicembre, per la prima volta in 4K Ultra HD + Blu-ray e in digitale su servizi come Prime Video, Apple TV e Fandango/Vudu arriverà:

Titanic 25th Anniversary Collector’s Edition

Dal 12 dicembre saranno disponibili in 4K digitale, alcuni per la prima volta in assoluto:

Aliens Collector’s Edition

The Abyss Collector’s Edition

True Lies Collector’s Edition

Avatar Collector’s Edition

Avatar: The Way of Water Collector’s Edition

Dal 19 dicembre saranno in commercio le edizioni speciali 4K Ultra HD + Blu-ray di:

Avatar 4K Collector’s Edition

Avatar 3D Blu-ray

Avatar 4K Limited Edition Steelbook (available only at Best Buy)

(available only at Best Buy) Avatar: The Way of Water 4K Collector’s Edition

Dal 12 marzo 2024 arriveranno in 4K Ultra HD + Blu-ray le edizioni speciali di:

Aliens 4K Collector’s Edition

The Abyss 4K Collector’s Edition

True Lies 4K Collector’s Edition

Ecco le copertine delle edizioni speciali al momento riservate al mercato statunitense:

