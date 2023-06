Netflix ha svelato, in occasione del Tudum, un primo sguardo a The Archies, il musical in lingua Hindi che reimmagina i celebri fumetti di Archie nell’India degli anni sessanta.

A dirigere la pellicola Zoya Akhtar, mentre nel cast troviamo Dot., Agastya Nanda, Khushi Kapoor, Mihir Ahuja, Suhana Khan, Vedang Raina e Yuvraj Menda. Interpreteranno Archie, Betty, Veronica, Jughead e il resto della gang — ma questa volta, Riverdale è un po’ diversa.

Potete vedere il video qui sopra!

Il cast era stato annunciato un anno fa:

