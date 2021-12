si mostra oggi in un nuovo, lungo trailer pubblicato dalla Warner Bros. a sorpresa e incentrato in particolare su “il Pipistrello e la Gatta”, ovvero Batman e Catwoman, interpretati rispettivamente da Robert Pattinson e Zoe Kravitz. Apparentemente, i due uniscono le forze per affrontare l’Enigmista, interpretato da Paul Dano.

“Mi affido a te per smascherare la verità a proposito di questo pozzo nero che chiamiamo città. Anche tu fai parte di questo,” esclama l’Enigmista rivolgendosi al Cavaliere Oscuro. Quando quest’ultimo gli chiede in che modo avrebbe una parte in tutto questo, l’Enigmista gli rivela di conoscere la sua vera identità: “Oh, non sei davvero così intelligente come pensavo… Bruce Wayne”. A quel punto vediamo Bruce parlare con Alfred (Andy Serkis) dei segreti sul suo passato, affermando che “in tutti questi anni mi hai mentito, Alfred”.

Potete vedere il trailer qui sopra , mentre qui sotto trovate un nuovo poster con Batman e Catwoman.

Il kolossal basato sui personaggi della DC Comics uscirà nei cinema il 4 marzo 2022, in Italia sarà disponibile dal 3 marzo.

Trovate tutte le informazioni su The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson, nella nostra scheda!