La divisione nazionale della Universal Pictures ha diffuso il trailer italiano The Bikeriders, il nuovo film di Jeff Nichols che ha una data d’uscita fissata al 19 giugno in Italia.

Nel cast troviamo Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist e Norman Reedus.

Presentato in anteprima al Telluride Film Festival, il film doveva inizialmente uscire a dicembre del 2023, ma la strategia distributiva ha subito ripensamenti durante lo sciopero degli attori.

The Bikeriders – La trama

The Bikeriders racconta la storia di un club di motociclisti del Midwest, i Vandals. Visto attraverso le vite dei suoi membri, nell’arco di dieci anni il club si trasforma da luogo di ritrovo per gli outsider locali in una gang losca e pericolosa che influenza e minaccia lo stile di vita unico del gruppo originario.

